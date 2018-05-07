Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Dermatec Polikliniği Dernatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, yapılan yanlışları ve sonuçlarını anlattı.

Sivilceleri sıkmak: Zararını biliriz ama yine de yaparız. Bunlar uzun vadede büyük sıkıntılara sebep olur. Çünkü sivilce sıkıldığında gözeneği tıkayan şey dışa çıksa da büyük kısmı cildin altında kalır ve sıkıntıyı büyütür, sivilceyi artırır.

Saç spreyleri: Saçımıza sıktığımızı zannederiz ama yüzümüze de gelir. Hele de kuaförlerde öyle bir boca ederler ki, değil saç ve yüz, bütün beden spreyle kaplanır. Siz siz olun, sprey sıkarken yüzünüzü kapatın, asla nefes almayın.

Havuz suları: Yaz geldi, deniz hepimize yakın değil. İlk seçenek havuz ama klor da cilde büyük zarar veriyor. Havuzun hijyenik olması için klor şart ama klor cildin kimyasını bozuyor. Üstelik güneş kremleri de yüksek oranda kimyasal içerdiği için klorla birleşince daha zararlı hâle gelebiliyor.

Tuzlu yiyecekler: Tuzu seviyor olabilirsiniz, atıştırmalıkların büyük çoğunluğu da tuzlu ama uzmanımız ‘cildiniz susuz kalır’ diye uyarıyor. Fazla tuz aldığınızda aşırı soydum ciltteki neme emer, cildin kurumasına, solgunlaşmasına sebep olur. Tuzu biraz daha azaltalım.

Düzensiz uyku: Bütün dengeyi bozar uykusuzluk. Sıcak yaz geceleri, gece geç yatma gibi sebepler uykusuz bırakır. Bu da ciltteki dengeyi bozar, cildin cansız ve yıpranmış görünmesine sebep olur. Uyku düzeninize mutlaka dikkat edin. ‘Güzellik uykusu’ denilen şey boşa değil.

Kirli güneş gözlüğü: Güneş gözlüğü yazın mutlaka kullanılmalı. Gözlüğün de UVA ve UVB’ye karşı koruyucu olması şart. Ancak gözlüğün sadece camını değil, sap ve çerçevesini de sık sık temizlemelisiniz. Bu bölgeler kir barındırır ve cildinize temas ederse bakteri oluşumuna sebep olur. Bu da siyah nokta ve sivilce olarak karşımıza çıkar.

Asitli içecekler: Bu tür içecekleri vücutta birikim yapar, yaşlanmayı hızlandırır. En iyisi su tüketmek. İsterseniz içine nane, tarçın, limon kokabilirsiniz.