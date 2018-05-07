Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halılarınıza mısır nişastası veya sodyum bikorbonat serpip (ortalama büyüklükte bir halı için 1 su bardağı) yaklaşık 30 dakika bekledikten sonra elektrik süpürgesi ile süpürün. Ardından yeteri kadar mayi sabununu sıcak suda köpürtüp uygun bezle halıyı silin. Ardından sirkeli su ile nemlendirdiğiniz bir bezle deyim yerindeyse cilalama yapın. Halılarınız pırıl pırıl olacak.

Ketçap, çikolata, çay, kahve gibi lekeler için tıraş kremi harika bir leke çıkarıcıdır. Aynı şekilde tuz da öyle. Lekenin üzerine bolca dökün, kurumasını bekleyin ve süpürün.