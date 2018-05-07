İstanbul Boğazı'nda etkili olan yoğun sis sebebiyle Şehir Hatları tüm vapur seferlerini iptal etti.Şehir Hatları AŞ'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, tüm vapur seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle yapılamadığı bildirildi.İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ'nin (İDO) seferlerinde ise iptal bulunmadığı öğrenildi.
İstanbul Boğazı'nda tüm vapur seferleri iptal edildi
07.05.2018 - 18:21 | Son Güncelleme: 07.05.2018 - 19:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları'nın tüm vapur seferleri iptal edildi.
Etiketler : vapur,İstanbul Boğazı,
559222 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/559222.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER