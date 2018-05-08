Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bitpazarından 5 TL’ye alınan bir mektuptan çıkan, 19 yaşında hayatını kaybeden genç dağcının hikâyesi 44 yıl sonra belgesele dönüştü. Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Kaya, fırsat buldukça İzmir’in Halkapınar semtinde kurulan bit pazarından eski fotoğraflar, filmler, defterler alarak koleksiyon yapıyordu. 2016 yılının Haziran ayında yine bitpazarına giden Dilek Kaya, 1970’li yılların başında yazılmış mektuplar, aynı kişiye ait not defteri ve öğrenci kimliğini 5 lira ödeyerek satın aldı. Mektupların merkezinde; ailesi İzmir’de yaşayan, 18-19 yaşlarında, Ankara Fen Lisesi mezunu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Kâzım Küçükalp adlı müzik ve spor meraklısı, çok yönlü bir genç yer alıyordu. Bir mektupta genç adamın arkadaşları tarafından Artvin Kaçkarlar Altıparmak Dağlarına yapılacak tırmanışa davet edildiğini okuyan Dilek Kaya, internette yaptığı araştırmada Kâzım Küçükalp’in, o tırmanışta kaza geçirdiğini ve Türkiye’nin dağ kazalarında ölen 3. kişisi olduğunu öğrendi. Hayat dolu olan Küçükalp’in, 19 yaşında hazin bir şekilde son bulan hikâyesinden çok etkilenen Kaya, genç adamın hayatını içeren bir belgesel çekti. Kaya “Kâzım’ın yaşadığı eve gittim, mektuplarda yazan isimlerden o dönemki arkadaşlarına, ağabeyi Attila ve yeğeni Burak Kâzım Küçükalp’e ulaştım. Toplamda 27 kişi ile görüşme yapıldı. Bir adam düşünün o kadar iyi ki, herkes onu o yaşında ‘Baba’ diye çağırıyor, 44 yıl önce yalnızca 5 dakika gören kişi bile onu unutmuyor” diye konuştu.