Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA



Orman ve Su İşleri Bakanlığı ise yazın artan yangınlar sebebiyle hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Bu kapsamda, bakanlık bünyesindeki 19 bin 507 kişi ve 2 bin 402 araç ve iş makinası kullanıma hazır bekliyor. Ayrıca bakanlık son 15 yılda yanan alanlarda, 65 bin 442 hektarı doğal veya suni yolla gençleştirirken; 6 bin 400 hektar alanda da ağaçlandırma yaptı. Böylelikle toplam 71 bin 841 hektar yanan alan ağaçlandırılmış oldu. Son 15 yılda yanan ormanlık alanlarda ekim ve dikim yoluyla toprakla buluşturulan fidan sayısı 114 milyon adede ulaştı. Geçtiğimiz yıl yanan 3 bin hektar ormanlık alanda çalışmalar tamamlandı. Geriye kalan 2 bin 880 hektar alanda da ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor ve yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Bu alanlarda toprakla buluşturulan fidan miktarı ise 5 milyon adet oldu.