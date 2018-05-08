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Bahçelievler'de 1 milyon 200 bin TL'lik kuyumcu soygunu
08.05.2018 - 10:24 | Son Güncelleme: 08.05.2018 - 10:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bahçelievler'de kuyumcuyu kuryesinin önünü kesen gaspçılar, araçtan 1 milyon 200 bin TL'yi alarak kayıplara karıştı. Polis zanlıların yakalanması için çevre ilçelerde geniş çaplı önlemler aldı. Esenyurt istikametine doğru kaçan zanlılar, polisin dur ihtarına uymayarak havaya ateş açtı. Kaçan zanlıların yakalanması için polisin çalışması sürüyor.
Etiketler : istanbul,bahçelievler,soygun,kuyumcu,
559311 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/559311.aspx
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