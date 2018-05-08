Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meryem Karaş (47), 5 yıl önce M.N.A. (71) ile evlendi. Mutlu beraberlik ile başlayan çift, son zamanlarda anlaşamamaya başladı. Bunun üzerine Karaş, Bursa Aile Mahkemesi’ne başvurdu.

Karaş, boşanma davasının görüleceği ilk gün duruşmaya davul ve dümbelek ile geldi. Duruşmanın ardından dümbelek ve davul çaldıran Karaş, vatandaşlara kına dağıttı. Çok mutlu olduğunu ifade eden Meryem Karaş, çiftetelli oynadı. Adliye önünde renkli görüntüler oluşurken, vatandaşlar meraklı gözlerle Karaş’ı izledi.

Boşandığı için mutluğu olduğunu söyleyen Karaş, “Bugün çok mutluyum, boşanıyorum. Eşimle aramızda geçimsizlik vardı. Bugün tekrar özgürlüğüme kavuşuyorum. Beni ölümle tehdit etti. Bugün çok sevinçliyim. Tamamen bittiğinde daha da sevinçli olacağım. Dava 10. aya ertelendi” dedi.