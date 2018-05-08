Düzce Cumhuriyet Mahallesi Şafak Sokağı'nda bulunan  Enver Keleş'e ait kuru temizleme dükkanındaki buhar kazanında, henüz  belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamayı duyan vatandaşlar iş yerine gelerek yaralanan Keleş'i  bulunduğu yerden çıkardı.

Keleş, olay yerine sevk edilen ambulansa Cumayeri Devlet Hastanesi'ne  kaldırıldı.  Vücudunda yanık ve kesik bulunan Keleş'in hayati tehlikesinin  bulunmadığı öğrenildi.

Bu arada, patlama nedeniyle iş yerinin cam ve çerçeveleri sokağa  dağıldı.  Patlamada büyük oranda hasar gören iş yeri kullanılmaz hale gelirken,  kaldırımdaki bir araç da hasar aldı.