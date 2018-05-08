Uşak Valisi Salim Demir, Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürü  Hüseyin Tekin ile Kayağıl köyü yakınlarındaki İtecik Tepesi'nde yetişen bir  şakayık türü olan "Paeonia Peregrina" çiçeğiyle ilgili incelemelerde bulundu.

Koruma altındaki endemik çiçek türüyle ilgili bilgi alan Vali Demir,  gazetecilere yaptığı açıklamada, halk arasında  "İtecik lalesi" diye adlandırılan  şakayık türünün yılda 15 gün kadar açık kaldığını söyledi.

Kırmızı renginden dolayı bölgede farklı efsanelerle anılan çiçeğin  önemini anlatan Vali Demir, "Bu bölgede koruma faaliyetlerimiz devam ediyor.  Bitkinin yaşatılması için çaba harcıyoruz, köylüleri bilinçlendiriyoruz." dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürü Hüseyin Tekin de  özellikle bahar aylarında bölgede koruma tedbirlerinin artırıldığını vurguladı.  Tekin, "Bu türün koparılması halinde 48 bin 600 liraya kadar para cezası  uygulanıyor. Ekiplerimiz çevre köylerde toplantılar düzenleyerek çiçekle ilgili  bilgi veriyor." diye konuştu.