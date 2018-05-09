Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokat’ın Zile ilçesinde Zile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi biyoloji öğretmeni olan Selami Dicle, 38 ilden 172 projenin yer aldığı yarışmada Türkiye 1.si oldu. Tokat’ta Yağıbasan Medresesinde düzenlenen yarışmada derece alan Dicle, normal bir mikroskoba aparatlar ekleyerek görüntü kalitesi artırıp büyütme oranı 400’den bin 600’e çıkardı. Ayrıca fotoğraf ve video çekimi özelliklerinin yanı sıra akıllı tahtaya bağlanabilme özelliklerini kazandırdığı 'Aparaskop' adlı projesini 17 liraya harcayarak üretti. Kolay bir şekilde yapılabilecek bu çalışmayla 2 saat içerinde 30 öğrencinin mikroskop kullanım süresi 5 dakikaya düşürülmüş oluyor.

“30 öğrenci 2 saat yerine 5 dakikada mikroskop kullanabilecek”



Biyoloji öğretmeni Selami Dicle eğitime güzel bir ders aleti kazandırdığını belirterek, “Mikroskoplar her kademedeki eğitimin vazgeçilmez ders aletidir. Ancak DAYM yani ders aletleri yapım merkezinin okullara vermiş olduğu mikroskoplar maksimum net bir görüntü elde edebilmek için 100 defa büyütebiliyor. Bu da mikro canlıları görmemizde imkan sağlamıyordu. Ancak bizler geri dönüşüm malzemelerinden çeşitli aparatları ekleyerek bu görüntü kalitesini bin 600’e çıkardık. Hal böyle olunca da hem daha net görünüyor oldu, hem ayarlaması kolay oldu. Hem de daha önceki mikroskoplarda öğrenciler sıraya geçerek baktıkları için biyoloji biliyorsunuz 2 saatlik bir derstir. 2 saat boyunca ortalama bir sınıf 30 öğrenciden oluştuğu için 2 saat boyunca bir sınıfa görüntüyü gösteremiyorduk. Ancak şimdi yeni geliştirmiş olduğumuz aparaskop sayesinde 5 dakika da görüntüyü isterseniz telefonun ekranından gösterebiliyoruz, istersek akıllı tahtaya yansıtıyoruz. İstersek de whatsapp ya da bluetooth aracılığıyla tüm öğrencilerimizin cep telefonlarına gönderebiliyoruz. Bu şekilde artan zamanımızı da diğer konulara ayırarak dersin zamanında işlenmesine fayda sağlıyoruz" dedi.





“17 liraya Türkiye birinciliği derecesini aldım”



Projenin maliyetinin sadece 17 TL olduğunu kaydeden Dicle, "Projenin bana maliyeti sadece 17 lira oldu. Çünkü bu eklemiş olduğum bu aparatlar geri dönüşüm malzemelerinden elde edilmiş aparatlardır. Dolayısıyla bir 17 liraya telefon tutacağı aldım. 17 liraya Türkiye birinciliği derecesini aldım. Ayrıca eğitime güzel bir proje kazandırdık. Güzel bir ders aleti kazandırdık. Dolayısıyla diğer okullardan da talep var. Bu aparaskoplarımızdan çocuklara görüntüleri göstermek için şu anda diğer okullardan da talep var" dedi.





“Çıkıp giderken kapıda öğrendim birinci olduğunu”



Dicle, derece aldığını salondan ayrılırken öğrendiğini sözlerine ekleyerek şunları söyledi:



"Üçüncü açıklandı bir şey yok. İkinci açıklandı bir şey yok. Dedim herhalde bize kalmayacak. Çıktım gidiyordum. Kapının dışındaydım artık. Anons edilince Tokat Zile Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi hemen geri koştum. Çok farklı bir heyecan.”