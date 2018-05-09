Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Babalarımızın için her yıl Babalar Günü kutlanır. Babalar Günü dünyanın dört bir yanından ne zaman kutlanacak diye merak ediliyor. Babalar günü pek çok ülkede olduğu gibi Haziran ayının üçüncü haftasında kutlanıyor. Babalar Günü, babaları anımsama, onlara sevgi, saygı günü olarak her yıl kutlanan özel bir gündür. Peki Babalar günü nezaman hangi güne denk geliyor? İşte tüm detaylar.

2018 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kutlanan Babalar Günü, her yıl Haziran ayının üçüncü haftası pazar günleri kutlanır. Babalar Günü 2018 yılında 17 Haziran Pazar günü kutlanacak.

Babalar Günü 2017, En güzel Babalar Günü Mesajları, Şiirleri, Sözleri! Babalar Günü Mesajları haberimizde... Haziran ayının üçüncü haftasına denk gelen bir Babalar Günü daha! 2017'nin Babalar Günü geldi. Babalar Günü'ne özel mesajlar arıyorsanız sizler için bu haberde topladık. En güzel Babalar Günü mesajları ve şiirleri.



BABALAR GÜNÜ İLK NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında ABD Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

​Anneler Günü bu yıl ne zaman ve hangi güne denk geliyor? | Anneler Günü Tarihi, hediyeleri ve mesajları 2018 Anneler günü bu sene ne zaman hangi gün kutlanacak diye trendlerde en çok arananlardan oldu. Milyonlarca kişinin beklediği Anneler günü bu yıl Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanacak. Peki 2018 Anneler Günü bu yı ne zaman ve hangi gün kutlanacak, hangi güne denk gelecek? İşte 2018 Anneler Günü tarihi ve günü...



BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

Kalbi sevgi dolu, sevecen, cömert, kibar, kucağı sıcak, anlayışlı, şefkatli. Bu vasıfların tümünü taşıyan tek erkeksin. Ben ona baba diye sesleniyorum. Benim için dünyadaki en özel erkek! Babalar günün kutlu olsun canım babacım…

Ateşin yaktığından, güneşin hareket ettiğinden, gerçeğin bir yalan olduğundan şüphelen ama benim seni sevdiğimden asla şüphelenme babacığım, babalar günün kutlu olsun...

Üzerine sabır tohumu ekip sevgiyle suladığın gülünün bilmeni istediği bir şey var. Seni çok ama çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven babam, sana layık olmak için yaşıyorum. Babalar günün kutlu olsun.



Gül kokulu ellerinden doya doya öperim. Canım babam seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun…

Babalar günü mesajları Hiç bir şey üzmesin Seni, sakın ağlama, gözlerine yaş değmesin, gül yüzünden gülücükler eksik olmasın, kalbinden yerim eksilmesin, unutma Sen hep benim bir tanemsin babacığım. Babalar günün kutlu olsun.

Sevgili babacığım gurbet uzak olsa da sevgin o kadar yakın ki bilmelisin ellerinden öperim sevgiler.

Babalar günü mesajları Yüreğin huzurlu, yüzün güleç, kazancın bereketli olsun canım babacığım. Babalar gününü kutluyor, ellerinden öpüyorum.

Dünyadaki en büyük varlığım. Canım babam. Bu özel günde seni ne kadar sevdiğimi söylemek istedim. Babalar günün kutlu olsun canım babam…

Babam olduğun için mutluyum, sahip olduğum en iyi arkadaşsın. Babalar günün kutlu olsun babacığım.

Başımızın tacı babalarımızın yaşam boyu mutlulukları temennisi ile babalar gününüz kutlu olsun.

Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!

Hayatımızın her anında emeği bulunan babalarımızın, babalar gününü kutlar; saygılar sunarız.

Ailemizin yıkılmaz direği babamıza sevgilerimizle…

Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Babalar günü kutlu olsun.

Babacığım bu kutlu günde ellerinden doya doya öper babalar gününü kutlarım. Seni çok ama çok seviyorum. Evladın.



Huzur ve dert ortağım babalar günün kutlu olsun.

Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum baba…

Babalar günü mesajları Dua vakti geldiğinde, ellerini Mevla'ya açtığında, bizleri de unutmaman dileği ile babalar gününü kutluyor, ellerinden öpüyorum canım babam.

Evimizin güneşi bir tanesisin canım babam, kucak dolusu sevgi ve saygılarımla kocaman öpüyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; babam derdim canım babam seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Babalar günün kutlu olsun.

Babam olduğun için çok mutluyum, sahip olduğum en iyi baba ve arkadaşsın. Babalar günün kutlu olsun babacım.



