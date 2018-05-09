Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa’da 24 yaşındaki B.K, 14 yaşındaki bir kız çocuğunu gece saat 03.00 sıralarında Meydancık Parkı civarında taciz ettiği iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verilen B.K, cezaevine gireceğini öğrenince beraberindeki polislerin evraklarla ilgilenmesini fırsat bilip, can havliyle çıkışa doğru kaçmaya başladı. Kaçtığı sırada kelepçeli olduğu görülen B.K. adliye merdivenlerinde kıskıvrak yakalandı.