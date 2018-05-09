Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saat 21.00 sıralarında Yeni Mahalle'de bir sokakta park halindeki kamyonette meydana gelen olayda, kamyonetin içerisinde oturan 3 arkadaş çakmaklarına gaz bastıktan sonra yanlarında bulunan torpili ateşlemeleriyle büyük bir gürültüyle patlama oldu.

YANIKLAR OLUŞTU



Aracın ön camı patlamayla yerinden çıkarak dışarı fırlarken, şoför mahallindeki döşemeler parçalandı.Patlamada çıkan alevlerden A.Ö. (15), H.K. (14) ve A.E.Y.’nin kolları, elleri ve yüzlerinde yanıklar oluştu.

TEDAVİYE ALINDILAR



Yakınları tarafından Kulu Devlet Hastanesi'ne getirilen üç çocuk tedavi altına alındı.Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede kamyonet içerisinde ve çevresinde boş çakmak tüp ve kapakları ile çocukların patlattığı torpil buldu.