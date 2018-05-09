Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmit'in Akmeşe mevkisinde, yapımı devam eden Kuzey Marmara otoyolu için inşası devam yüksek gerilim hattı direklerine tel çekilmesi esnasında 60 metrelik direk bir anda devrildi. Devrilme sırasında direk üzerinde bulunan Deniz T. (31), Ufuk E. (24), Serkan T. (30) ve Nadir Y. (33), direkle birlikte toprak zemine düştü.

Yüksek gerilim hattı direği üzerindeki işçilerle devrildi

Devrilme sonrasında direk parçalarının altında kalan ve yaralanan işçiler, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılamayınca olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri ve jandarma çağrıldı.