Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın destekleri, Milli Eğitim Bakanlığının koordinasyonuyla gerçekleştirilen 'Okuma-Yazma Seferberliği' kapsamında Tokat'ta kursa katılan 80 kişiye belgeleri törenle verildi. 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı'nda düzenlenen törende 3 çocuk babası 9 torunu olan 82 yaşındaki işçi emeklisi Ali Aydın bastonu ile sahneye çıkarak belgesini aldı. 3 çocuk annesi 7 torunu olan 83 yaşındaki Hanife Fermanlı da bastonu ile çıktığı sahnede oturduğu sandalyede takdim edilen belgesini aldı. Tokat Valisi Ömer Toraman'dan belgesini alırken duygusal anlar yaşayan 80 yaşındaki Sadık Karakuş, köyde hayvancılık yaptıkları için okuyamadığını, sertifika aldığı için mutlu olduğunu söyledi. Vali Toraman ise Karakuş'un gözyaşlarını mutluluk gözyaşları olduğunu ifade ederek, "Keşke zamanında fırsat olsa, okuma-yazma öğrenebilselerdi ama bugüne kısmetmiş. Yılmadılar azmettiler bugün başarıyı elde ettiler" diye konuştu.

Kursa öğretmenlerin daveti üzerine katıldığını ifade eden Ali Aydın ise okuma-yazmayı öğrendiği için mutlu olduğunu kaydetti. Hayat şartları nedeni ile okula gidemediğini ifade eden Aydın, "Okuma-yazmayı öğretmenlerin yardımı ile kısa sürede ilerlettim. 82 yaşında okuma-yazmayı öğrendim" dedi.



Okuma-yazma belgesi ile babasının mezarına gidecek



Hanife Fermanlı da okuma-yazmayı öğrendiği için yaşadığı sevincini dile getirerek, "Derslerimiz çok iyi idi, ilk sıralardaydım. Babam o yıllarda 'kız kısmı okumaz' dedi, okutmadı. Şimdi okuduk, mezarına gidip 'Babacım çocukken okutmadın bizi ben okudum belge aldım" diyeceğim" diye konuştu.