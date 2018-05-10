Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, bu ülke ile yapılacak turizm iş birliğinin detaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20 Mayıs’taki Bosna-Hersek ziyareti sırasında Sırbistan’la yapılacak turizm iş birliği hakkında Meclis’te bir grup gazeteciye bilgi verdi. Kurtulmuş, ziyaretin Sırbistan, Bosna-Hersek ve Türkiye’nin oluşturacağı üçlü mekanizma ile şekilleneceğini, Bosna-Hersek’teki toplantıda ülkelerin birbirini tanıması için Türkiye’de ‘Sırbistan kültür ve turizm haftası’, aynı şekilde de Sırbistan’da da ‘Türkiye haftası’ üzerinde çalıştıklarını söyledi. Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajic ile yaptıkları toplantıda turizm çalışma grubu ve balkan ülkeleri içerisinde ortak turizm paketleri oluşturulmasının, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından söylendiğini ifade eden Kurtulmuş “Türkiye, Sırbistan, Bosna Hersek ve belki diğer ülkelerle paket oluşturulacak. Diyelim ki Uzak Doğu’dan turist gelecek. Bu paketteki bir ülkeye geldiğinde diğer destinasyonlara da gitmesini sağlayacak bir hedef.” dedi. Kurtulmuş, Sırbistan’dan gelen turist sayısında geçen seneye göre yüzde 45 artış olduğunu, karşılıklı turist sayısını artırma hedefleri bulunduğunu anlattı.