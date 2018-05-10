Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıllardır süren Etiler’deki arsa davasında mahkeme kararını verdi. 4 farklı bilirkişi heyetinin rapor verdiği davada mahkeme, yıllardır boş olan 7 bin 272 metrekarelik arsa için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, ünlü işletmeci Memet Koçarslan’a 799 milyon 920 bin lirayı faiziyle birlikte ödemesine karar verdi.

İlk raporda 160 milyon lira değer biçilen arsaya 15 ay sonra düzenlenen farklı bilirkişi raporlarında 799 milyon 920 bin lira değer biçilmesine İBB avukatları tepki gösterdi. İBB, bilirkişi heyetleri hakkında suç duyurusunda bulundu. İBB ile Koçarslan arasında devam eden 2 farklı arsa davası daha var.

Davalı İstanbul Büyükşehir Belediyesi avukatları, karar duruşmasından 25 gün önce 5 Mart 2018 tarihinde dava dosyasına iki ayrı dilekçe sundu. Dilekçelerde, SPK ve BDDK lisansı bulunan değerlendirme firmasına inceleme yaptırıldığı, bu firmanın 27 Kasım 2017 tarihi itibari ile davaya konu arsanın metrekaresine 11 bin 910 TL değer biçtiği, aynı bölgede bulunan emsal bir arsanın metrekaresine de 28 bin 330 TL değer biçtiği belirtilerek, “Hal böyle iken davaya konu taşınmazın metrekaresine 110 bin TL gibi fahiş bir miktar belirleyen rapor mümzileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur” denildi.

30 Mart 2018 tarihinde görülen karar duruşmasında mahkeme, irtifak hakkının terkinine, arsanın tapusunun belediye adına tesciline ve belediyenin buna karşılık davacı Ün-Yapı A.Ş.’ye 799 milyon 920 bin lirayı dava tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte ödemesine hükmetti.