Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran’dan Isparta’ya gelen yolcu uçağında 1 kilo 236,60 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi. Narkotik madde arama köpeği ile yapılan aramalar sonucu yakalanan şüpheli gözaltına alındı.



Dün gece saat 01.30 sıralarında İran’dan Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’na inen İran Hava Yolları’na ait yolcu uçağında bulunan İran vatandaşı A.M.’nin bavullarında arama yapıldı.

Narkotik köpeği Odin ile uçak bagajından çıkan iki ayrı bavulda yapılan aramada 9 paket halinde, 1 kilo 236.60 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi.