Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sunucu Eda Pera Küçük'un ablası ile ablasının eski nişanlısı Cengiz S.’nin arasındaki olaylardan kaynaklı olarak Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava duruşması sırasında, sanık Cengiz S.’nin sunucu Küçük'e göz kırparak öpücük attığı iddia edilmişti.

Eda Pera Küçük'e göz kırparak öpücük attığı iddiasıyla sanık Cengiz S.’nin “cinsel taciz" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.



Anadolu 57’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Cengiz S. ile müşteki Eda Pera Küçük katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.



"Bana göz kırptı, öpücük gönderdi"



Duruşmada söz alan müşteki Eda Pera Küçük, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, “Sanık, ablamın eski nişanlısıdır. Olay günü ablamla aralarında ‘tehdit’ suçuna ilişkin bir yargılama vardı. Ben de izleyici olarak duruşma salonundaydım. Yanımda annem ve arkadaşım vardı. Sanığın bulunduğu tarafa doğru baktığımda bana göz kırptı, ayrıca öpücük gönderdi. Dava sonuçlanmak üzereydi, bu nedenle hakim dosyaya odaklanmıştı. Ben ne tepki vereceğimi bilemediğimden olay günü bu durumla ilgili beyanda bulunmadım. Hemen akabinde savcılığa şikayette bulundum” dedi.



Sanık Cengiz S. ise suçlamaları kabul etmedi. Bunun üzerine sanık avukatı, “Beyanların hayatın olağan akışına aykırı olduğunu düşünüyoruz. Müştekinin beraberindekiler haricinde kimsenin olayı görmemesi çelişkilidir. O anda bir tepki vermemiştir. Olaydan 1-2 gün sonra şikayette bulunmuştur” diyerek olay günü duruşma salonunda izleyici olarak bulunan bir avukatın tanık olarak dinlenmesini istedi.



Duruşmada sanık olarak dinlenen Eda Pera Küçük'ün annesi Enise Küçük, “Olay günü diğer kızımla sanığın davası ile ilgili duruşma salonundaydık, kızım ifade veriyordu. Bu sırada sanık, kızım Eda’ya doğru döndü. Göz kırptı ve öpücük attı. Ben fenalaştım. Ben de olay nedeniyle kendisinden şikayetçi oldum” dedi.



Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatına tanığı bir sonraki celse hazır etmesi için süre vererek duruşmayı erteledi.



İddianameden



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 10 Ekim 2017 tarihinde şüpheli Cengiz S. ile şikayetçi Eda Pera Küçük’ün ablasının arasındaki olaylardan kaynaklı olarak Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava duruşmasının görüldüğü anlatıldı.



Eda Pera Küçük’ün, duruşma sırasında şüpheli Cengiz S.’nin kendisine öpücük işareti yapıp göz kırparak cinsel tacizde bulunduğunu belirterek şikayetçi olduğu kaydedildi.



İddianamede, şüpheli Cengiz S.’nin, “cinsel taciz” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.