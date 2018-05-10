Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Cumhuriyet Caddesi'nde devam eden belediye çalışmalarını yerinde incelediği sırada yanına gelen 80 yaşındaki Mehmet Sütçü ile bir süre sohbet etti. Başkan Ersoy, Mehmet Sütçü'ye hal hatırını sorduktan sonra nereye gideceğini sordu.

Başkan Ersoy, Sütçü'nün Çamdibi Kırsal Mahallesi'ndeki evine gideceğini söylemesi üzerine “Otobüs geç gelir. Benim makam aracım seni evin önüne kadar bırakacak” diyerek yaşlı adamı makam aracıyla evine gönderdi.

Büyük şaşkınlık yaşayan Mehmet Sütçü, “Hayatımda ilk defa böyle bir durumla karşılaşıyorum ne diyeceğimi bilmiyorum. Allah böyle yöneticilerimizden razı olsun” diyerek başkana teşekkür etti.

Başkan Ersoy, “Biz bu makamlarda gelip geçiciyiz. Esas sahipleri halkımızdır. Mehmet amcamızın saatlerce otobüs beklemesine gönlüm elvermedi" dedi

Başkan Ersoy programlarına daha sonra zabıta hizmet aracı ile devam etti.