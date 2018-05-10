Sel nedeniyle 1’i çoban 5 vatandaş ile küçükbaş hayvanlar mera alanında mahsur kaldı, çok sayıda arı kovanı sel sularına kapıldı. Mahsur kalan vatandaş ve hayvanların kurtarılması için itfaiye ekiplerince çalışma başlatılan bölgeye bot istendi.
Diyarbakır'da sel: Mahsur kalanlar var
10.05.2018 - 19:12 | Son Güncelleme: 10.05.2018 - 19:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır’ın Ergani ilçesine bağlı Alitaş köyünde sağanak yağış nedeniyle sel meydana geldi.
Etiketler : Diyarbakır,sel,
559669 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/559669.aspx
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