Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sel nedeniyle 1’i çoban 5 vatandaş ile küçükbaş hayvanlar mera alanında mahsur kaldı, çok sayıda arı kovanı sel sularına kapıldı. Mahsur kalan vatandaş ve hayvanların kurtarılması için itfaiye ekiplerince çalışma başlatılan bölgeye bot istendi.