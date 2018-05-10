Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nde devriye görevi yapan sahil güvenlik ekipleri tarafından Ahmetbeyli açıklarında, içerisinde kaçak göçmen bulunan hareket halindeki lastik bir bot tespit edildi. Bot içerisindeki yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan Suriye uyruklu 8 erkek, 11 kadın, 10 çocuk toplam 29 kaçak göçmen sahil güvenlik ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.

Didim’e bağlı Mavişehir açıklarında iki ayrı lastik bot ile yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan kaçak göçmenlerin bulunduğu yolundaki ihbarı değerlendiren sahil güvenlik ekipleri bölgeye operasyon düzenledi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen söz konusu lastik botlar durdurularak içlerindeki 36’sı erkek, 22’si kadın ve 41’i çocuk toplam 99 kaçak göçmen yakalandı. 93’ü Suriye ve 6’sı Irak uyruklu kaçak göçmenler gözaltına alındı. Sahil güvenlik ekiplerinin aynı gün içerisinde Kuşadası Körfezi ile Didim’de gerçekleştirdiği operasyonlarda gözaltına alınan 128 kaçak göçmenden 51’inin çocuk olması dikkat çekti. Sağlık kontrolünden geçirilip, yemek verilen kaçak göçmenler işlemlerinin tamamlanmasıyla il göçmen bürosuna teslim edildi.