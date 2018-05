Türkiye Gazetesi

Kıymanın kilosunun 28 lira 75 kuruştan, kuşbaşının ise 31 liradan satıldığı Yozgat Merkezdeki Et ve Süt Kurumu’nun satış mağazası önünde vatandaşlar saatlerce ucuz et alabilmek için bekliyorlar.



Uzun kuyrukların oluştuğu satış mağazasından et almak isteyen vatandaşlar elektrik kesintisi engelline takılmasıyla bekleme süreleri daha uzadı. Yozgat kent merkezinde arıza nedeniyle yaşanan elektrik kesintisiyle birlikte, Et Süt Kurumu’nun kıyma makineleri ve terazilerinin çalışmaması nedeniyle yaklaşık 2 saat et satışı yapılamadı. Et almak için sıraya giren vatandaşların, plansız yapılan elektrik kesintisine tepki göstererek elektrik arıza ihbar hattını aradı. Elektriklerin gelmesiyle birlikte yeniden et satışları da başladı.

Et alabilmek için saatlerce beklediklerini anlatan Ahmet Caygın, “Burada fiyatlar ucuz, yaklaşık 2 saattir bekliyoruz. Elektrik kesildiği için et alamıyoruz, bekliyoruz” dedi.



Seyfettin Konya isimli vatandaş ise “Buraya et almaya geldim. Vatandaş burada birikti et ucuz alamk için. Elektrikler kesildi, et alamıyoruz, kıyma çekemiyorlar. Eti parçalayamıyorlar, tartamıyorlar. Vatandaş mağdur” şeklinde konuştu.