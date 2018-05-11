Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taksim Meydanı'nın üstünden geçen gri ve siyah bulutlar ilginç görüntüler oluşturdu. Meteoroloji'de yer alan veriler İstanbul üzerindeki yağmur bulutlarını gösteriyor. İstanbul'da saat 19:00 itibariyle gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sağanak yağış gece yarısına kadar devam edecek.

SAKARYA VE KOCAELİ'DE SAĞANAK

Sakarya ve Kocaeli'nin bazı ilçelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, son radar verileri ve yapılan değerlendirmelere göre, gelecek 3 saat boyunca Sakarya geneli ile Kocaeli merkez, Gölcük, Başiskele ve Kartepe ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Açıklamada, yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması talep edildi.

İZMİR’DE EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

İzmir'de öğleden sonra başlayan ve etkisini artıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış bir anda doluya dönüşerek sele neden oldu. Suların yükselmesi ile ev ve iş yerlerini su bastı. Trafiğin bir süre durmasına neden olan sel suları, vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalanan İzmirliler, kendilerini kapalı mekanlara atmaya çalıştı. Vatandaşlar kendi çabalarıyla suları tahliye etmeye çalıştı. İş yerini su basan bir vatandaş, her yağmur yağdığında aynı tabloyla karşılaşmaktan dolayı sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

METREKAREYE 25 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, aralıklarla devam eden gök gürültülü sağanağın etkisini akşam saatlerinde yitirmesi, yarın iç kesimlerde etkili olması bekleniyor. Öte yandan son 6 saatte Konak'ta metrekareye 25 kilogram yağış düştü.