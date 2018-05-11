Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kilis'te öğle saatlerinde etkisini hissettirmeye başlayan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini ve Kilis Belediyesi'ne ait Söğütlüdere Sosyal Tesisleri'ni su bastı.

​Bölgedeki sel suyunun çevredeki otobüslerin boyuna ulaştığı görüldü. Bu sırada sel sularından korunmak isteyen sosyal tesis müşterileri ve çalışanların, tesis binalarının çatılarına çıktıkları görüldü.

Sel suyunun yükselmesi nedeniyle Kilis-Gaziantep Karayolu araç trafiğine kapatıldı. Sürüklenen araçlardaki sürücüler zor anlar yaşadı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE ve sağlık görevlileri mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla suya kapılıp yaralanan 5 kişi, kurtarılarak ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Polis ve jandarma ekipleri ise sel suyunun yükseldiği yolun iki yakasında güvenlik önlemi alıp vatandaşları uyardı.