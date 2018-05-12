Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Iğdır'dan Gürcistan'a giden Ali Ekber Kumak'ın kullandığı 34 TT 0009 plakalı midibüs, Çıldır-Aktaş karayolu Mozaret Dağı mevkisinde şarampole devrildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, AFAD, sağlık ve jandarma görevlilerince çıkartılarak ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 5'inin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Cesetler, Çıldır Sağlık Merkezi morguna gönderildi. Midibüs, jandarma ekiplerince olay yerinden kaldırıldı.

''HAVADA UÇTUĞUMUZU HİSSETTİM''

Yaralılardan biri kazayı şöyle anlattı, ''En son otobüsün yoldan çıktığını gördüm. Refüjü yardı. Sonra havada uçtuğumuzu hissettim. Taklalar atmaya başladık. Otobüste insanlar birbirinin üzerine çıktı. Otobüs durduğunda benim yanımdaki cam kırılmıştı. İlk çıkanlardan biriydim. Yaralılar bağırıp çığlık atıyordu. Sonra yardım etmek için bir araba ve ambulans geldi. Ben hastaneye ilk gelenlerdenim.''

Midibüsteki Mehmet Fatih, Erol Altay, Neşe Sadıç, Taner Aldaş, Ayşe Nur Yıldız, Osman Özen, Emine Ebru Satır, Esra Aktürk, Serap Bozdağı, Kenan Unutmaz, Feyzullah Gürel, Zehra Betül Demir, Barış Uslu, Özlem Özen, Taner Bozdağ, Ali Uzun, Neslihan Sonem, Sedanur Yadigaroğlu, Çağla Öneç, İlknur Selin Türk, Cüneyt Boyat ve Nazıl Ağan yaralandı.