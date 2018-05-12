23. Piyade Tümen Komutanlığındaki törende, şehit Mustafa Kozak'ın Türk bayrağına sarılı naaşı ambulanstan alınarak katafalka konuldu. Saygı duruşunun ardından şehidin öz geçmişi okundu ve dua edildi.
MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ
Kozak'ın naaşı, helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında ambulansa kadar taşınarak Manisa’ya gönderilmek üzere helikopterle Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.
SİLAH ARKADAŞLARI UĞURLADI
Törene, Vali Mehmet Aktaş, 23. Piyade Tümen Komutanı Veli Tarakcı, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ile şehidin silah arkadaşları katıldı.
PKK'NIN HAİN SALDIRISI
Şırnak merkeze bağlı Soru Tepe mevkisinde sürdürülen operasyonda PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Kozak, kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen şehit düşmüştü.
RUHUN ŞAD OLSUN ŞEHİDİM
Şehit Mustafa Kozak, terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen operasyonlar kapsamında zorlu görevlerde yer almıştı. Kozak'tan geriye bu fotoğrafları kaldı.