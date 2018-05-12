İlçeye bağlı Erecek Mahallesi kırsalında hayvan otlatmaya çıkan Halil  (19) ve Dayip Öztürk (17) kardeşlerin bulunduğu alana yıldırım isabet etti.Olayda yıldırım isabet eden Halil Öztürk olay yerinde hayatını  kaybetti. Yaralanan Dayip Öztürk ise telefonla 112 acil servis ekiplerini  arayarak yardım istedi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından  Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan Öztürk, yapılan müdahalelere rağmen  kurtarılamadı.