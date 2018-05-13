Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rahmetli Rüçhan Uncuoğlu’nun da babası olan Adnan Ağabey, kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Merhumun cenazesi bugün İstanbul Beylikdüzü’nde İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Camii’nden öğle namazını müteakip kılınacak namaz sonrasında Eyüp Sultan Aile Kabristanına defnedilecek. İlk yıllarında gazetemize büyük emekler veren Adnan Uncuoğlu Ağabeyimize rahmet, yakınlarına baş sağlığı niyaz ediyoruz.