Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun 60'ıncı kilometresinde meydana geldi. Ercan T.'nin kullandığı 27 ABG 09 plakalı otomobil ile Mehmet O.'nun kullandığı 69 AN 358 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa-Gaziantep yolunda otomobiller çarpıştı
14.05.2018 - 01:54 | Son Güncelleme: 14.05.2018 - 01:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun 60'ıncı kilometresinde meydana geldi. Ercan T.'nin kullandığı 27 ABG 09 plakalı otomobil ile Mehmet O.'nun kullandığı 69 AN 358 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler : kaza,trafik kazası,
560055 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/560055.aspx
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