Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun 60'ıncı kilometresinde meydana geldi. Ercan T.'nin kullandığı 27 ABG 09 plakalı otomobil ile Mehmet O.'nun kullandığı 69 AN 358 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.