Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesinde yapımı devam eden 11 Nisan Camisinin iç kısmındaki duvar çöktü. Yaşanan olay nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Çöken duvarın altında kalan 6 işçi, olay yerine giden ekipler tarafından çıkartıldı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ekipler, duvarın altıda kalan başka işçi olup olmadığını araştırıyor.
Çökmenin neden kaynaklandığı konusunda herhangi bir bilgi alınamadı.
Şanlıurfa'da göçük: Yaralılar var
14.05.2018 - 12:25 | Son Güncelleme: 14.05.2018 - 12:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’da yapımı devam eden caminin iç kısmında duvar çöktü. Enkazın altında kalan 6 işçi, olay yerine giden ekipler tarafından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesinde yapımı devam eden 11 Nisan Camisinin iç kısmındaki duvar çöktü. Yaşanan olay nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Çöken duvarın altında kalan 6 işçi, olay yerine giden ekipler tarafından çıkartıldı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ekipler, duvarın altıda kalan başka işçi olup olmadığını araştırıyor.
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560109 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/560109.aspx
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