Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesinde yapımı devam eden 11 Nisan Camisinin iç kısmındaki duvar çöktü. Yaşanan olay nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Çöken duvarın altında kalan 6 işçi, olay yerine giden ekipler tarafından çıkartıldı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ekipler, duvarın altıda kalan başka işçi olup olmadığını araştırıyor.



Çökmenin neden kaynaklandığı konusunda herhangi bir bilgi alınamadı.