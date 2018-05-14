Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen kimlik, pasaport, sürücü belgesi işlemleri, 2 Nisan’da başlatılan “3’ü Bir Yerde” uygulaması ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne aktarılmıştı. Uygulamanın ardından iş yükü artan nüfus müdürlükleri, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile de âdeta başını kaşıyamaz hâle geldi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, seçmen listelerinin askı süresince nüfus müdürlüklerine vatandaşlarca 511 bin 597 yerleşim yeri beyanı yapıldı. Yılbaşından bugüne kadar da 3 milyon 588 bin 958 nüfus olayı tescil edildi. Yılın ilk gününden bu yana il ve ilçe nüfus müdürlüklerince 10 milyon 440 bin 945 kişiye işlem uygulandı. Ayrıca 3’ü Bir Yerde uygulamasının başladığı günden beri; 1 milyon 529 bin 285 kimlik kartı, 226 bin 922 pasaport, 276 bin 974 sürücü belgesi olmak üzere 2 milyon 33 bin 181 başvuruda bulunuldu. Yılbaşından bu yana yeni çipli kimlik kartı başvuru sayısı ise 6 milyon 348 bin 91 olarak kaydedildi.



Uzun kuyrukların oluştuğu il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin cumartesi günü de hizmet vereceği bildirildi. Sabahtan müdürlüklere gelip saatlerce bekleyen vatandaşlar, durumunda şikâyet etti. Çalışan memurlar ise, başını kaşıyacak vakitleri olmadıklarını söyleyip “Tuvalet ihtiyacına bile gidemiyoruz. Yerimizden kalksak vatandaş hakaret, küfür etmeye başlıyor. Biz de insanız. Robot bile dayanamaz. Fazla mesai yapmaya başladık. Hiç olmazsa özlük haklarımız unutulmasın” siteminde bulundu.