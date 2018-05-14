Kaza, İzmir Aydın Karayolu’nda meydana geldi. Torbalı ilçesinin Kuşçuburun Mahallesi Işıklar mevkisinde meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı. Saat 14.15 sıralarında gerçekleşen kazaya toplamda 6 araç karıştı.İzmir Büyükşehir Belediyesinin aracındaki şoför ise araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte aksaklıklar meydana geldi. Jandarma, kazayla ilgili tahkikat başlattı.
İzmir Aydın Karayolu'nda feci kaza: 6 araç birbirine girdi
14.05.2018 - 18:30 | Son Güncelleme: 14.05.2018 - 18:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir Aydın Karayolu’nda meydana gelen zincirleme kazada 6 araç birbirine girerken, şoför ağır yaralandı.
Etiketler : İzmir,Aydın,kaza,yaşam haberleri,
560147 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/560147.aspx
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