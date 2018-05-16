Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Talip Karakaş



Dünyaca ünlü Japon optik cam üreticisi olan Seiko Optik de toprağa olan borcunu ödemek amacıyla Gaziantep Nur Dağı’nda TEMA Vakfı iş birliğiyle 10 bin fidanlık bir hatıra ormanı oluşturuyor. “Baktığımız Yerler Yeşerecek” isimli projesi hakkında bilgi veren Seiko Optik Türkiye Genel Müdürü Suat Çam “Toprak bize dolaylı olarak camı veriyor, biz de bilgimizi ve teknolojimizi katarak insanlık için bir fayda sağlıyoruz. İstedik ki bizden alınan bir gözlük camı tekrar bir şekilde tabiata dönsün” dedi. Türkiye’de 6 bin optik mağazanın yaklaşık 700’ünde yer aldıklarını aktaran Çam, şöyle devam etti: İstanbul, Ankara ve İzmir’de lojistik merkezlerimiz var. Her yıl ortalama yüzde 80 büyüyoruz. 2020 hedefimiz yüzde 10 pazar payı ile 1.200 mağazada yer almak.