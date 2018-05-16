Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Essen şehrinde Nuray C. adlı Türk kadın kayıplara karıştı. 44 yaşındaki kadının, kaybolduktan dört gün sonra, eski erkek arkadaşının polise haber vermesi ile kayıp olduğu ortaya çıktı. Dedesi ile birlikte kalan 13 yaşındaki kızı da annesinin kaçırılmasından korktuğunu belirterek yardım talebinde bulundu.

Polis, Nuray C.'nin en son 9 Mayıs Çarşamba günü, yaşadığı evin önünde akrabaları tarafından görüldüğünü belirtti. Evden sigara almak için çıkan kadının kayıplara karıştığı ifade edilirken, Nuray C.'nin kaçırılmış olmasından şüpheleniliyor.