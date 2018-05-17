Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngilizce, Matematik, Arapça ve Edebiyat dallarından kurslara 60 öğrenci katılmış olup, 12 Mayıs 2018 tarihinde Beyoğlu’nda Okçular Vakfının Konferans salonunda düzenlenen törenle ilk 3 dereceye girenlere sertifikalar ve kursa katılan bütün öğrencilere de kültürel hediyeler verildi.

Arda Köyü 13 yıldan bu yana üniversite öğrencilerine burs vermekte bugün itibariyle ise 120 öğrenciye yardımcı olmaya çalışmaktadır. Dernek ayrıca; İslam ülkelerinden Filistin, Srilanka, Kamerun, Cibuti, Burki̇na Faso ve Moritanya’dan da Türkiye’de üniversitelerde okumakta olan öğrencilere burs vermektedir.

Bu kültürel programa; Okçular Vakfı Başkanı, Profesörler ve hakimlerden ve diğer misafirlerden meydana gelen seçkin bir izleyici kitlesi katılmıştır.