Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akşam saatlerinde Camivasat Mahallesi Körfez Polis Merkezi karşında yılan olduğu ihbarı alan itfaiye ekipleri alarma geçti.

Askeri lojmanlarında bulunduğu yere nasıl geldiği bilinmeyen canlının yılan olmadığın, termit, karınca ve küçük böceklerle beslendiği için çiftçi dostu bir kertenkele olduğu görüldü. İtfaiye Amirliği ekipleri bacakları bulunmayan, zararsız ve uysal bir hayvan olan oluklu kertenkeleyi yakalayarak çuvala koyduktan sonra doğal ortama bıraktı.

Şehrin merkezinde yakalandı Yılan sanılarak öldürülüyor ama...

Yetkililer, oluklu kertenkelenin vatandaşlar tarafından ayakları olmadığı için yılan sanılarak öldürüldüğünü belirtirerek, “Yılanlarda gözkapakları yoktur, ama bunların göz kapakları vardır. Ayrıca derisinin kenarlarında oluklar bulunuyor. Zehirsiz ve ısırmaz, bildiğimiz kertenkeleler ne ise bu da aynıdır. Nesli tükenmek üzere olduğu için kesinlikle öldürülmemelidir"dedi.