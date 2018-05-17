Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel basına konuşan Istambulova, ironik bir şekilde 'Bu kadar uzun bir şekilde nasıl yaşadığımı bilmiyorum' dedi. 129 yaşında olduğu iddia edilen kadın, bir süre sonra yeni yaşını kutlayacağını ancak bunun kendisi için 'ceza' gibi olduğunu söyledi.

Haberde, kadının 129 yaşında olmasının 'Rus hükümetinin bir iddiası' olduğu ifadesi yer alıyor. Kadının kimliğinde 1 Haziran 1889 yılında doğduğu yazıyor.





DÜNYADA HİÇBİR MUTLU GÜNÜM OLMADI



"Dünyada hiçbir mutlu günüm olmadı" diyen Istambulova, Rusya'da Sovyetler Birliği devrimi gerçekleştiğinde 27 yaşındaydı.

Istambulova, İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde 55, Sovyetler Birliği çöktüğünde ise 102 yaşındaydı.





STALİN SÜRMÜŞ...

Kadın İkinci Dünya Savaşı'nda Alman Nazi tanklarının köyüne nasıl girdiğini ve evinin önünde geçtiğini hâlâ hatırlıyor. Nazilerin yenilgiye uğramasının ardından Nazilerle işbirliği suçlamasıyla Stalin tarafından Kazakistan ve Sibirya'ya sürülen Çeçen halkından biri olan Istambulova da sınır dışı edilmiş.