Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yarın Yenikapı Meydanı’nda saat 16.00’da yapılacak olan tarihi ‘Zulme Lanet Kudüs’e Destek’ mitingi afişi bu akşam 23.00 itibariyle video mapping gösterisiyle Galata Kulesi’ne yansıtıldı. Destek amaçlı yapılan video mapping yöntemiyle Galata Kulesi’ne yansıtılan Kudüs’e destek miting afişini fotoğraflamak isteyen yerli ve yabancı turistler ise adeta birbirleriyle yarıştı.

Video mapping yöntemiyle yansıtılan miting afişi gece saat 03:00’a kadar devam edeceği öğrenildi.