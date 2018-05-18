Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzayıp giden o kuyruklarda beklemekten kimse rahatsız değildir, muradına eren koltuğunun altına sıkıştırdığı gibi evinin yolunu tutar. Kulaklar mahalle mescidinde, gözler ise sofrada dumanı tüten pidelerdedir. Pidenin o tarifsiz lezzeti, uzun bekleyişlerin de bütün külfetini alıp götürür. Bir ramazan boyu mahalle aralarındaki bu renkli görüntüler eksik olmaz. Ramazan pidesi bize has değildir; Mısır, Pakistan, Suriye, Afganistan, Filistin ve Lübnan'da da iftara yakın benzer manzaralara şahit olunur. Şekli, tadı veya rengi farklı olsa da alınan zevk hep aynıdır, o mübarek ay bitti mi pideler de sofralarda boy göstermez olur.