Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AÜ Finike Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Fatoş Boncukcu, dün öğle saatlerinde aniden fenalaştı. Finike Devlet Hastanesi’ne götürülen Boncukcu, burada yapılan müdahalenin ardından ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne gönderildi. Burada tedavisine devam edilen Boncukcu, gece yarısı Konyaaltı ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi. Boncukcu, doktorların müdahalesine rağmen sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Fatoş Boncukcu’nun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.