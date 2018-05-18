Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da akşam ezanı saatleri aramaları başlarken İstanbul iftar vakti, İstanbul akşam ezanı saati sorgulamaları da başladı. Orucun üçüncü gününde Müslümanlar akşam ezanı kaçta okunuyor, İstanbul iftar vakti sorularını sormaya devam ediyor. Peki İstanbul'da akşam ezanı kaçta? İstanbul akşam ezanı saati 2018... Ramazan ayının üçüncü günü idrak edilirken Müslümanlar orucunu idrak ediyor. En çok arananlar arasına İstanbul'da akşam ezanı saatleri 2018 girdi. İstanbul'da iftar saat kaçta olacak? İstanbul akşam ezanı saati, İstanbul iftar vakti ne zaman? İşte İstanbul ezan saatileri 2018 ve İstanbul iftar vakti

İstanbul'da akşam ezanı kaçta okunuyor?

İstanbul ezan saatleri 2018 ve İstanbul iftar vakti burada.

İstanbul’un çeşitli bölgelerindeki camilere mahyalar asıldı. Ramazan ayının habercisi mahyalar, ilk teravih namazı öncesi yakıldı. İstanbul'da oruç tutanlar İstanbul'da iftar vakitleri? diye merak ediyorlar. İşte il il iftar vakitleri, İstanbul'da oruç açılacak saat, İstanbul iftar vakti..

İSTANBUL EZAN VAKİTLERİ

İstanbul sahura davul sesleriyle uyandı

İstanbul, Ramazan Ayının ilk sahuruna davul sesleri ile uyandı. Davul sesini duyan bir vatandaş balkona çıkarak halay çekmesi renkli görüntüler oluşturdu.

İstanbul Kadıköy ve Fatih’te vatandaşlar Ramazan Ayının ilk sahuruna davul sesleri ile uyandı. Sokak sokak gezerek insanlara sahur vaktini haber veren davulcuları, uyanan insanlar evlerinin pencerelerinden izlediler.

“Davulculuk eski bir kültür”

Yıllardı Kadıköy’de davul çaldığını kaydeden Ramazan davulcusu Yaşar Uslu “25 senedir burada davulculuk yapıyorum. Ramazanda buraya davula geliyoruz. Halka hizmet bu yaptığımız. Eskisi gibi bu davulculuk kültürü kalmadı. Şimdi herkes telefonumuz var onunla uyanıyoruz diyor ama yine de isteyen çok eski bir kültür bu” dedi. Babadan kalan bir meslek olduğunu ifade eden İbrahim Tilki isimli davulcu,’’ 25 yıldır davul çalıyorum. Baba’dan kalan bir meslek. Babamın yardımcısıyım” dedi.Öte yandan davul sesini duyan bir vatandaşın balkona çıkarak halay çekmesi renkli görüntüler oluşturdu.