Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amcaları emekli polis memuru Niyazi Altuntaş’ın cenazesine katılmak üzere memleketleri Gümüşhane’ye gelen, ardından İstanbul’a dönüş yolunda Çankırı’nın Atkaracalar ilçesi yakınlarında geçirdikleri kazada yaşamını yitiren Engin, Erol, Birol ve Şenol Altuntaş kardeşlerin cenazeleri öğle vakti Özkürtün beldesindeki Merkez Camii’ne getirildi. Kazada 4 oğlunu kaybeden acılı baba Mehmet Altuntaş, diğer oğulları Niyazi (39) ve Ali (16) ile birlikte taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına, Gümüşhane Valisi Memiş Okay, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gümüşhane milletvekilleri Hacı Osman Akgül, Cihan Bektaş ile çok sayıda kişi katıldı. Kılınan namazının ardından cenazeler Süme Mahallesi Kalebaşı mevkiindeki mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.

CENAZEDEN DÖNÜYORLARDI

Kazada hayatını kaybeden 4 kardeş, amcaları emekli polis memuru Niyazi Altuntaş’ın cenazesine katılmak için İstanbul’dan memleketlerine geldikleri ve cenaze sonrası dönüş yolunda kaza yaptı. Kazada hayatını kaybeden Engin Altuntaş’ın evli ve 3 çocuk babası, Erol Altuntaş’ın evli ve 1 çocuk babası, Birol ve Şenol Altuntaş’ın ise bekar oldukları öğrenildi.