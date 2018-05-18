Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kastamonu’nun Araç ilçesinde Yeşilova köyünde ikamet eden 4 çocuk annesi 38 yaşındaki Pınar Çelik, üç ay önce cezaevinden çıkan kayınbiraderi 33 yaşındaki Gencay Gökcen tarafından sahur vakti boğazı kesilerek öldürülmüştü. Pınar Çelik’in cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alınarak köyüne getirildi. Köyünde gözyaşları arasında karşılanan Pınar Çelik’in cenazesi, Yeşilova Köyü Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrasında gözyaşları arasında toprağa verildi. Pınar Çelik’in cenazesinde yakınları sinir krizleri geçirdi.

"KIZIM YÜZ VERMEYİNCE ÖLDÜRDÜ"

Pınar Çelik’in babası Mehmet Çelik (58), kızının 10 yıl önce Gökcen ailesine gelin gittiğini belirterek, “Benim kızım 10 yıl önce bu aileye gelin gitti. 10 yıl önce Gencay Gökcen’in abisi, kendisini iple asarak intihar etti. 10 yıl sonra benim kızıma takıldı. Sabah saat 4’te namaza gitmiştim. Namazımızı kılıp dönerken evden çocuklar geldi ve dede, ‘annem kesilmiş’ dediler. Kızımı öldürmüş, tutup bir de kapıyı kilitlemiş. Ben, kavga etmişler zannettim. Hastaneye gitmişler sandım. Gittim eve gördüm ki Gencay Gökcen eve girmiş, kızımı kesmiş, kendisini de odaya kilitlemiş, sabah saat 5.00’i geçerken jandarmaya teslim olmuş” dedi.

Kızının Gencay Gökcen’in dostu veya eşi olmadığını, herhangi bir şekilde dini nikahının da bulunmadığını söyleyen Çelik, “Benim kızım, bu adamın dostu veya eşi falan değildi. Gencay Gökcen denilen adam, 10 yıl önce abisi öldükten sonra benim kızıma göz koymuş. Benim kızımı öldürerek beni 4 öksüz çocukla bıraktı. Benim kızımın dostu falan değil, imam nikahlı eşi falan değil. İntikam peşindeydi, benim kızım yüz vermeyince öldürdü. 3 ay önce cezaevinden çıkmış, İzmit’ten de buraya gelip benim kızımı öldürüyor.” diye konuştu.

"TESLİM OLMAYINCA KIZIMIZI ÖLDÜRDÜ"

Pınar Çelik’in kuzeni Mehmet Karakuş ise, “Gencay Gökcen, yengesini öldürmüştür. Facebook’tan Pınar Çelik’i bulup ekliyor. Yeğenlerimi görmek istiyorum, onları özledim, falan diyor. Ama 10 yıl önceden Pınar Çelik’i gönül ilişkisi kurmuş, fakat bundan Pınar’ın bilgisi yok. Geliyor gece geç saatte eve, ondan sonra Pınar Çelik’e sarkıntılık ediyor, kızda teslim olmayınca Pınar’ı kesiyor. Biz, namazdaydık, namazdan çıkınca evden çocuk koşarak geliyor ve annemi kestiler diye bize haber veriyor. Eve gittiğimizde Pınar, yerde yatıyor. Gencay’da jandarmayı aramış, ben cinayet işledim, dini nikahlı eşimi öldürdüm, teslim olmak istiyorum, demiş. Jandarma gelince teslim oluyor. Hiç alakası yok, resmi nikah yok, dini nikahı yok. Daha sonra jandarma bunu buradan alıp gidiyor. Olay bundan ibaret” şeklinde konuştu.

Karakuş, şöyle devam etti: “Yeğenlerini bahane ederek eve gelmiş, sonra Pınar’a sahip olmak isteyince kızda teslim olmamış, bu yüzden Pınar’ı keserek öldürdü. İlk önce atar damarını kesmiş, sonra gözüne saplamış bıçağı, ardından sırtına vurmuş bıçağı. İnsan olsa bu katliamı yapmaz” Pınar Çelik’in akrabası Yunus İbrahim Çelik de, Pınar Çelik ile Gencay Gökcen arasında boğuşma yaşandığını ve ellerinde birçok bıçak kesiğinin bulunduğunu kaydetti.

Cinayeti işledikten sonra jandarma ekiplerine teslim olan Gencay Gökcen, karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.