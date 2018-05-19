Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birgün yemek için kendine bir parça ekmek hazırladı. Derken bir fakir evin kapısını çaldı, "Gurbetten geldim, fakirim, bir lokma ekmek" diyerek yaşlı kadından ekmek istedi. Yaşlı kadın "gurbet" kelimesini fakirden işittiğinde, gurbette olan oğlunu hatırladı. Tereddüt etmeden önündeki ekmeği fakire verdi. Çok geçmeden oğlu sapasağlam seferden döndü ve dedi ki:

"Buraya gelirken bir ormandan geçiyordum. Aniden bir aslan çıkıp bana saldırmak istedi. "Herhâlde bu aslana lokma olacağım" diye korkmaya başladım. Tam ağzını açıp beni yutacakken, birden mübarek bir zat göründü. Aslana şiddetli bir tokat vurdu ve ona:

"Ey köpek, git! Lokma, lokmaya karşı" dedi.

Aslan süratle koşup kayboldu. O zat da birden kayboldu. Hemen kendime gelip, daha önce birlikte olduğum kafileyi aramaya koyuldum. Onlara ulaştığımda başımdan geçenleri anlatınca çok şaşırdılar. O zatın aslana; "Lokma, lokmaya karşı" demesinin sırrını anlayamadım.

Kafilede bulunan yaşlı bir zat dedi ki:

"Herhâlde senin yakınlarından bir kimse Allah rızası için bir fakire bir lokma verdi, o lokma seni aslana lokma olmaktan kurtardı. Bu sebeple o zat "Lokma, lokmaya karşı" dedi.

Delikanlı evine döndüğünde annesi çok sevindi. Başından geçenleri anlattı. Yaşlı kadın bu kelimeleri duyduğu vakit biraz düşündü ve oğluna o olayın gününü ve saâtini sordu. Derken aydınlandı ki; bu vakit, yaşlı kadının o fakire bir parça ekmek verdiği vakitti. Allahü teala o fedakârlığın mükâfatını, arslanın ağzından yaşlı kadının oğlunu kurtararak verdi.