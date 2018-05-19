Kahramanmaraş-Göksun karayolu Beşoluk mevkisinde sürücüsü belirlenemeyen 46 N 2413 plakalı otomobil, kent merkezi istikametine giderken 27  BDF 20 plakalı tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil iki bölündü. Otomobilde bulunan 3 kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan 2 kişi de sağlık ekiplerince Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.