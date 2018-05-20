Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu iki Peygambere ve ikisi arasında gelmiş geçmiş Peygamberlerin cümlesine îmân ettim. Hepsi haktır, sâdıktır. Bildirdikleri doğrudur” denir ve ardından "Âmentü billah ve bi-mâ câe min indillah, alâ murâdillah, ve âmentü bi-Resûlillah ve bi-mâ câe min indi Resûlillah alâ murâd-i Resûlillah, âmentü billâhi ve Melâiketihi ve kütübihi ve Rüsülihi velyevmil-âhiri ve bilkaderi hayrihi ve şerrihi minallâhi teâlâ vel-ba'sü ba'delmevti hakkun eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve resûlüh" okunur.

TecdÎd-i nikâh: Tecdîd-i îmândan sonra, iki şahit yanında tecdîd-i nikâh yapmak iyi olur. Kolaylık olması için, nikâhı yenilemeye hanımdan vekâlet almalı, iki şahit yanında, "Öteden beri, nikâhım altında bulunan hanımımı, onun tarafından vekil olarak ve tarafımdan asil olarak kendime nikâh ettim" demelidir. Camilerde cuma akşamları yapılan meşhur "tecdîd-i îmân" ve "tecdîd-i nikâh"ı cemaat ile okumak bu hükme dayanmaktadır.

Camide, imam efendi, yukarıdaki ifadeyi cemaat ile birlikte söylerse, cemaat birbirlerine şahit olmuş, hanımından vekâlet alanların nikâhları tazelenmiş olur.

Cemaat ile birlikte, "Allahümme innî ürîdü en üceddidel îmâne vennikâha tecdîden bi-kavli lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah." duâsını okuyanlar, "İmanınızı La ilahe illallah sözü ile yenileyin!" hadis-i şerifindeki emre uymuş olurlar.