Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

100 TL üzerinde alışveriş yapan ziyaretçilerine Mercedes-Benz kazanma şansı sunan AVM'de aracı ‘bana çıkmaz’ diyen Oksana Veysoğlu kazandı.

Otomobil ‘döner’den geldi

Kızlarına alışveriş yapmak için sık sık tercih ettiğini belirten Oksana Veysoğlu, kendisine otomobil kazandıran ilginç alışveriş deneyimini şu sözlerle anlattı: “9 ve 6 yaşlarındaki kızlarım kar görmedikleri için Rusya’ya kar tatiline götürmek istedim. Eşim mesafe uzak olduğu için Kartepe’ye gitmemizi istedi. Biz de kayak alışverişi için tercih ettik. Kayak kıyafetleri aldık ve sonrasında ailecek yemek yedik. Tüm harcamalarımızla araç çekilişi kampanyasına katıldık. Şaşırtıcı olan yüksek tutardaki kayak alışverişimize değil; akşam yemeği için yediğimiz dönere Mercedes çıktı.”

Sürekli kampanyaları ve çekilişleri takip ettiğini belirten Veysoğlu, “Başka alışveriş merkezlerindeki çekilişlere de katıldım. Fakat bugüne kadar çekilişten hiçbir şey kazanmadım. Yabancı uyruklu olduğum için bana çıkmadığını bile düşünmüştüm. MetroCity AVM’den Mercedes’i kazandığımı söylemek için aradıklarında önce inanmadım. Şaka yapıldığını düşündüm. Hemen ‘asıl mı yedek mi’ olduğumu sordum. Asıl kişinin ben olduğumu öğrenince çok heyecanlandım. Şans yemeğimizden geldi” dedi.