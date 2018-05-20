Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmaris ilçesi Kumlubük koyunda günübirlik mavi tur yapan bir tekne mola vermek için koya yaklaştığı sırada teknede bulunan turistler denizde yaklaşık 2,5 metre boyunda 400 kilo ağırlığında dev bir köpek balığı görünce şaşırdılar. Teknenin etrafında bir süre yüzen köpek balığı daha sonra mavi suların derinliklerinde kayboldu.Turistler köpek balığının zarar vermeyeceğini anladıktan sonra cep telefonlarına sarılarak o anları saniye saniye kaydettiler.

20 ülkeden bilim insanlarının araştırmalarının yer aldığı ve merkezi Monako’da bulunan uluslararası Akdeniz bilimsel araştırmalar komisyonu verilerine göre, son yıllarda ender rastlanan ’mako’ türü köpek balığı 3 yıl önce İskenderiye Körfezi’nde görüldü. Mako köpek balığı dünyada nesli tükenmekte olan 21 tür köpek balığı arasında yer alıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakultesi öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahadır Önsoy, "Bu köpek balığı cinsi Isurus oxyrinchus denen kısa yüzgeç türü bir balık. Bununla birlikte, bu tür nesli tükenmekte olan bir tür. İnsanlar köpekbalıklarından korkuyor ismini duydukları zaman ama aslında köpek balıkları daha zor durumda şu anda. İnsanların avcılık aktiviteleri ve bununla birlikte üzerlerinden de bir takım gelir sağlanabiliyor. Eti bazı ülkelerde değerli. Bundan dolayı böyle dereceli olarak yıllar yılı azalma ile neslinin tükenme ile karşı karşıya olan bir tür. Bu balık muhtemelen bir av peşinden giderken kıyıya gelmiş olabilir. Bununla birlikte çok kıyılarda dolaşan bir hayvan da değil. İnsanlar hani bu köpek balıkları bastı körfezleri işte biz artık yüzemeyeceğiz diye düşünmesinler. Çünkü zaten var olan bir tür bunlar. Akdeniz'de daha önceden var olan bir tür. Yeni rastlanılan bir şey değil ondan dolayı özellikle bu görünmeden dolayı çok endişe duyulacak bir şey yok“ diye konuştu.

Denizin en hızlısı

Mako köpek balığı bilimsel adı ise Isurus olan bu köpek balığı cinsi çok hızlı yüzen bir canlı. Mako köpek balığı cinsinin birçok türü bulunsa da günümüzde yaşayan 2 türü var. Bunlar longfin mako (uzun kanatlı mako veya uzun yüzgeçli mako) ve shortfin mako (kısa kanatlı mako veya kısa yüzgeçli mako). Mako köpek balığının saatteki hızı 84 kilometreye kadar çıkabiliyor. Mako köpek balıkları çok garip dişlerinden dolayı rahatlıkla tanınabilmektedir. Dişleri o kadar belirgindir ki, ağızları kapalı olsa bile dişleri görünür. Fiziksel olarak mako köpek balığı türü büyük beyaz köpek balığı türünün küçük bir versiyonudur.