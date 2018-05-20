Belediyeden alınan bilgilere göre, şiddetli lodos nedeniyle 2008  yılında sulara gömülen Karaköy İskelesinin yerine yenisi yapıldı. Tuzla'daki bir  tersanede inşa edilen 2 bin 236 metrekarelik akıllı yüzer iskele, iç donanımının  yapılması için Haliç Tersanesi'ne getirdi. İskelenin ince imalatları Haliç  tersanesinde tamamlandı.

Kadıköy ve Üsküdar seferlerinin yapıldığı ancak lodos sebebiyle  batması üzerine yerine geçici yüzen dubaların konulduğu Karaköy İskelesi'nin  yerine yapılan yeni akıllı yüzer iskele yakında hizmete alınacak.

İskele, çok amaçlı salonu ve sosyal donatı alanları ve engelli  erişimiyle Karaköy üzerinden deniz ulaşımının daha rahat kullanılmasını  sağlayacak.

İskelede, Tarihi Yarımadayı ve Boğaz'ı görebileceği kitap kafe, 151  metrekare kapalı alan ve 90 metrekare üstü kapalı terası ile yolculara hizmet  verilecek.    

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Çelik konstrüksiyon olarak inşa edilen yeni yüzer iskele de gemi sacı  ve gemi üretiminde kullanılan profiller kullanıldı. İskele de 22 adet balast  tankı, pis su ve tatlı su tankları mevcut.

Deniz üzerinde yüzer olarak tasarlanan iskele, 81 metre boyunda, 27,6  metre eninde 3,5 metre yükseklikte. Ana güverteden çatıya olan yüksekliği 7,5  metre olan iskele, yaklaşık 2 bin ton ağırlığında ve toplamda 2 bin 236  metrekarelik bir alanı kapsıyor.

İskelede, sancak ve deniz tarafından aynı anda 3 vapur yanaşabilecek.  İskelenin elektrik sistemi, 2 adet güçlü jeneratör sistemi ile beslenecek.

Eski iskelenin formu kullanılarak, denize doğru düşey olarak  tasarlanan iskele, şehrin denizden siluetine yapacağı etkiyi minimum seviyede  tutuyor.